Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,46 EUR -3,71% (01.10.2019, 17:27)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,47 EUR -3,83% (01.10.2019, 17:13)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (01.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) nach wie vor zu kaufen.Die heutigen Schlagzeilen zur Deutschen Post würden sich eigentlich ganz gut lesen. Demnach wolle der Konzern auch im kommenden Jahrzehnt weiter wachsen. Dennoch sei die Aktie heute das Schlusslicht im DAX.Der Logistikriese bleibe auf Wachstumskurs, werde aber etwas vorsichtiger beim Setzen neuer Ziele. Bis zum Jahr 2022 solle der operative Gewinn (EBIT) auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen, wie die Deutsche Post bei der Vorlage ihrer neuen "Strategie 2025" am Dienstag in Frankfurt bekannt gegeben habe. Dabei setze Vorstandschef Frank Appel auch auf eine stärkere Digitalisierung. Am bisherigen Ziel eines operativen Gewinns von mehr als fünf Milliarden Euro für das kommende Jahr würden die Bonner festhalten. Dieses Ziel stamme im Kern bereits aus dem Jahr 2014.Jetzt gebe der Vorstand zunächst nur Ziele für die nächsten drei Jahre aus: "Angesichts der zunehmenden Volatilität in unseren Märkten und im gesamtwirtschaftlichen Kontext werden wir unsere mittelfristigen Finanzziele zukünftig in einem flexibleren Prozess entwickeln", habe Finanzchefin Melanie Kreis gesagt. Daher habe der Logistikkonzern zunächst nur Ziele bis 2022 mitgeteilt. Dazu gehöre, dass der freie Barmittelzufluss in den Jahren 2020 bis 2022 kumuliert zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro erreichen solle. Die Ziele für 2023 wolle der Vorstand im März 2021 präsentieren.An der Börse hätten Anleger enttäuscht auf die Nachrichten reagiert. Die Deutsche Post-Aktie habe um knapp drei Prozent nachgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: