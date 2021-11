Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (04.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Aufgrund der anhaltend sehr starken e-commerce Dynamik habe die Deutsche Post heute zum vierten Mal den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Die revidierten Ergebniserwartungen würden leicht über dem Konsensus liegen.Nachdem die Deutsche Post vor wenigen Wochen schon vorläufige Ergebnisse für das Q3 21 berichtet habe, habe heute die in Aussicht gestellte Aufwärtsrevision des Ausblicks im Fokus gestanden. Für das laufende Geschäftsjahr sei der EBIT-Ausblick um ca. 10% auf EUR >7,7 Mrd. von EUR >7,0 Mrd. angehoben worden. Die EBIT-Erwartung für das Geschäftsjahr 2023 sei auf EUR >8,0 Mrd. von zuvor EUR >7,4 Mrd. erhöht worden. Die Anpassung basiere auf dem erwarteten anhaltend hohen Sendungsaufkommen im E-Commerce, einer soliden Erholung der Weltwirtschaft und Effizienzverbesserungen durch die Strategie 2025.Die adaptierten Ergebniserwartungen würden nur leicht über den aktuellen Konsensuserwartungen (EBIT 21e EUR 7,68 Mrd., EBIT 23e EUR 7,86 Mrd.) liegen.Die finalen Geschäftszahlen für das Q3 21 würden einen 24%-igen Umsatzanstieg auf EUR 20,0 Mrd. und ein EBIT iHv. EUR 1,77 Mrd. zeigen, was einem Anstieg um 29% gegenüber dem Q3 20 entspreche.Die letzte Empfehlung zur Aktie der Deutschen Post lautet "Verkauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity