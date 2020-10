Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (09.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post sei derzeit nicht zu bremsen. Am Donnerstag habe das Papier bei 41,86 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Bereits am Mittwoch sei der Sprung über die wichtige 40-Euro-Marke gelungen. Die Geschäfte der Post würden derzeit prächtig laufen. Das hätten die vorläufigen Quartalszahlen verdeutlicht. Das hätten auch zahlreiche Analysten zum Anlass genommen, ihre Gewinnschätzungen deutlich anzuheben. Die Folge: auch die Kursziele für die Aktie der Deutschen Post seien zuletzt reihenweise erhöht worden.Die Deutsche Bank habe ihr Kursziel für die Deutsche Bank in einer am heutigen Freitag veröffentlichten Studie von 50 auf 54 Euro angehoben und ihre Einschätzung auf "buy" belassen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel bereits am Vorabend von 50 auf 53 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Sparte Global Express sowie die E-Commerce-Aktivitäten des Logistikkonzerns seien im vergangenen Quartal besonders stark ausgefallen, habe Analyst Matija Gergolet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Deshalb habe der Experte seine Ergebnisprognosen (EBIT) für die Jahre 2020 bis 2022 erhöht.Die Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 38 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Papiere seien zudem ein "Top Pick" der Briten. Die Eckdaten zum dritten Quartal seien sehr stark ausgefallen, habe Analyst Mark McVicar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Der neue Ausblick erscheine angesichts dessen zurückhaltend.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Deutsche Post nach Eckdaten von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen seien beim operativen Gewinn (EBIT) deutlich besser als erwartet ausgefallen, habe Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Vor allem DHL Express habe hierzu beigetragen.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 33,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 09.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.