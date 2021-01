ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (07.01.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Kräftiger Anstieg nach vielversprechendem Umkehrsignal - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) gewinnt am Donnerstag rund 2,7% an Wert und testet die Jahreshochs von 2021, nachdem die gestern ausgebildete Hammerkerze bereits auf eine neue Aufwärtsbewegung hingedeutet hatte, so die Experten von XTB.Seit Mitte August 2020 werde der Kurs überwiegend in einer breiten Handelsspanne zwischen 37,50 und 42 Euro gehandelt. An der oberen Grenze sei es im November zu einem Fehlausbruch und im Dezember lediglich zu einem Test gekommen. Die Aufwärtstendenz seit Mitte November könnte jedoch wieder für mehr Optimismus sorgen, um nach oben aus der Range auszubrechen und das Allzeithoch bei 43,10 Euro anzupeilen.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:41,20 EUR +2,92% (07.01.2021, 12:38)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:41,13 EUR +2,52% (07.01.2021, 12:23)