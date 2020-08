Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Aktionär Depot" von "Der Aktionär".



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (28.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post notiere am heutigen Freitag auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 2 Prozent im Minus. In den Monaten zuvor sei das Papier fast wie am Schnürchen von einem Hoch zum nächsten geklettert. Der heutige Kursrückgang sei aber kein Grund zur Beunruhigung. Grund für den Rückgang sei der Dividendenabschlag.Die Deutsche Post habe an ihre Aktionär 1,15 Euro je Aktie ausgeschüttet. Rechne man die dies in den heutigen Kurs mit ein, läge das Papier sogar im Plus.Derweil sehe sich die Deutsche Post für eine mögliche Verschärfung der Corona-Krise gut gewappnet. "Wir sind gut vorbereitet - selbst wenn sich eine zweite Welle abzeichnet", habe der Chef des "gelben Riesen", Frank Appel, am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung des Logistikkonzerns in Bonn gesagt."Wir haben die Krise bisher gut gemeistert", habe Appel betont. Die Lieferketten seien zu keinem Zeitpunkt gerissen. Mit dem weltweiten Transport von Medikamenten, Schutzausrüstung und medizinischen Geräten sowie dem Aufrechterhalten von Handelsströmen habe der Konzern einen elementaren Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet.Der Post-Chef habe sich überzeugt gezeigt, dass der Bonner Logistikriese gestärkt aus der Covid-19-Pandemie hervorgehen werde. "Unsere Stellung im Markt hat sich bereits jetzt verbessert", habe der Manager gesagt. Der Konzern profitiere dabei von seiner breiten Aufstellung - mit Kunden aus allen Branchen, überall in der Welt."Der Aktionär" bleibe für die Post-Aktie ganz klar zuversichtlich gestimmt. Die Deutsche Post befinde sich auch im "Aktionär"-Depot. Die Perspektiven würden gut bleiben, die Bewertung im historischen Vergleich sei immer noch moderat.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Deutsche Post-Aktie. Ein Stopp bei 29,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 28.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.