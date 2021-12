Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

54,26 EUR +0,63% (17.12.2021, 09:01)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

53,90 EUR +0,67% (16.12.2021)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (17.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein klarer Kauf.Um weniger CO2 zu verursachen, würde die Deutsche Post gern auf Inlandsflüge zur Briefbeförderung verzichten. Es gebe noch drei Flugzeuge, die von montags bis freitags jede Nacht unterwegs seien und deren Einsatz in Sachen Klimaschutz fragwürdig sei, habe der Post & Paket-Deutschlandchef Tobias Meyer der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Voraussetzung für die Aufgabe der Inlandsflüge sei nach Darstellung des Managers aber, dass der Gesetzgeber tätig werde und eine Vorgabe zur schnellen Beförderung ändere. "Solange wir verpflichtet sind, mindestens 80 Prozent aller Briefe bereits am nächsten Werktag zuzustellen, kommen wir um Nachtflüge nicht herum." Ohne diese Verpflichtung würde die Post diese Langstrecken-Sendungen auf Lastwagen verlagern, bei denen die CO2-Bilanz pro Sendung wesentlich besser sei als im Flugzeug, so Meyer.Laut Post-Universaldienst-Verordnung müsse die Deutsche Post DHL mindestens 80 Prozent der Briefe, die an einem Tag in die Briefkästen eingeworfen würden, am nächsten Tag zustellen - diese Regel heiße "E+1" (Einwurftag plus 1 Werktag). Für 95 Prozent der Briefe gelte "E+2", sie müssten also spätestens zwei Tage nach Einwurf beim Adressaten landen. Die Post rege an, den "E+1"-Mindestwert auf 50 Prozent abzusenken, aber die 95-Prozent-Vorgabe für "E+2" beizubehalten - dann wäre der Zeitdruck nicht so groß und die Briefe könnten auch auf der Langstrecke per Lkw transportiert werden. Es gehe um drei Hin- und Rückflüge auf den Verbindungen Hannover-München, Hannover-Stuttgart und Berlin-Stuttgart.Im vergangenen Jahr seien nach Angaben der Post 88,7 Prozent der Briefe am nächsten Werktag beim Verbraucher angekommen und 98 Prozent am übernächsten Werktag. Nach Angaben der Bundesnetzagentur liege der Schnitt hingegen nur bei 84,1 Prozent (E+1) und 97,3 Prozent (E+2). Der Unterschied der Angaben liege an unterschiedlichen Messarten. Es sei unklar, welche Angaben rechtsgültig seien - dies sei noch nicht abschließend geklärt, da die Post den Mindestwert nach beiden Messungen immer erfüllt habe.Derzeit liege die Zahl der Briefe, die im Inland mit Flugzeugen transportiert würden, nach Angaben der Post bei einem mittleren einstelligen Prozentbereich ihrer gesamten Briefmenge. Würde sie schon jetzt auf die Flüge verzichten und diese Menge per Lkw quer durch Deutschland schicken, würde der "E+1"-Wert fallen - und die Verordnungsvorgabe würde dann möglicherweise verfehlt. Um das zu vermeiden und um die Briefzustellung klimaschonender zu gestalten, halte Post-Vorstand Meyer eine Änderung der Verordnung für notwendig."Die Langdistanz vom Briefkasten bis zum Empfänger mit Lastwagen oder gar mit Güterzügen über Nacht zu schaffen, ist nicht machbar", so der Manager, der im Frühjahr 2023 an die Spitze des Post-Vorstands rücken solle. Kämen einige Briefe erst einen Tag später beim Empfänger an, wäre dies aus seiner Sicht mit Blick auf die Vermeidung von unnötigen Emissionen hinnehmbar. Viele Kunden würden das sicherlich akzeptieren, wenn der Transport deshalb umweltfreundlicher würde.Die Ampelkoalition im Bund habe im Koalitionsvertrag festgehalten, das Postgesetz um sozial-ökologische Standards weiterentwickeln zu wollen. Hierauf beziehe sich auch das inzwischen grün geführte Bundeswirtschaftsministerium in seiner Antwort auf die Frage, was es von einer Absenkung der E+1-Vorgabe halte. "Fragen zum zukünftigen Universaldienst werden im Rahmen der ohnehin notwendigen Diskussion um die im Koalitionsvertrag angekündigte Novellierung des Postgesetzes erörtert werden", so eine Sprecherin. "Dabei werden auch sozial-ökologische Aspekte mit in die Diskussion einfließen und zu berücksichtigen sein."Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben, sei wenig begeistert von einer Abschwächung der E+1-Vorgabe. Der Liberale weise darauf hin, dass dann viele Briefe erst einen Tag später beim Adressaten ankämen. Es gebe auch im Digitalzeitalter viele Menschen, denen eine möglichst schnelle Zustellung von Briefen wichtig sei. "Um auf ihre Inlandsflüge zu verzichten, könnte die Post auf andere innovative Wege setzen, die keinen Nachteil für den Verbraucher haben", so Houben. So könnte die Post mit der Deutschen Bahn kooperieren, damit die Langdistanz-Briefe in Zügen transportiert werden könnten.Es dürfte interessant werden, inwieweit die neue Regierung der Post entgegenkomme. Die Aussichten für den Logistikriesen würden indes dank des anhaltenden Paketbooms natürlich weiterhin gut bleiben.Der Blue Chip und Musterdepot-Titel bleibt ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 46,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.12.2021)