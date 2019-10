ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (02.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Auf dem Kapitalmarkttag (am 01.10.) habe der Konzern die Ziele für die Geschäftsjahre 2019 (u.a. EBIT: 4,0-4,3 (Gj. 2018 berichtet: 3,16; Gj. 2018 bereinigt: 3,75) Mrd. Euro) und 2020 (u.a. EBIT: >5 Mrd. Euro) bestätigt. Sowohl Diermeier als auch der Markt (gemäß Bloomberg-Marktkonsens) seien nach wie vor skeptisch, dass die Deutsche Post das Ergebnisziel für das kommende Geschäftsjahr erreiche. Für 2022 stelle die Deutsche Post erstmals ein EBIT von über 5,3 Mrd. Euro in Aussicht. Bei Investitionen (2020-2022) von 8,5 bis 9,5 Mrd. Euro (entspreche: rund 3,0 (zum Vergleich Guidance-Gj. 2019: rund 3,7) Mrd. Euro p.a.) werde ein freier Cashflow (2020-2022) von 4,5 bis 5,5 Mrd. Euro (entspreche: rund 1,7 Mrd. Euro p.a.; zum Vergleich Guidance-Gj. 2019: >0,5 (Vj.: 1,06) Mrd. Euro) anvisiert. Es werde nach wie vor ein Zielrating von "BBB+" (gegenwärtig von Fitch: "BBB+" (Ausblick: "stabil")) verfolgt und die Ausschüttungsquote (bezogen auf den Nettogewinn) solle sich auf 40% bis 60% belaufen. Überschussliquidität solle nach wie vor per Sonderdividende und/oder Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden. Die Deutsche Post habe erneut betont, dass der E-Transporter Streetscooter wichtig sei, der Konzern aber kein Autobauer sein wolle. Insgesamt nehme Diermeier vom Kapitalmarkttag mit, dass sich das Ergebniswachstum (EBIT) abschwäche, aber dafür die Cash-Generierung (freier Cashflow) sichtbar verbessern werde.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die Deutsche Post-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 31 Euro auf 32 Euro erhöht. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:29,075 EUR -1,26% (02.10.2019, 11:59)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,99 EUR -1,56% (02.10.2019, 12:12)