Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (09.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Aufgrund des E-Commerce Booms erwarte die Deutsche Post anhaltend starke Zuwachsraten im Paketgeschäft. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 hätten keine Überraschungen gebracht. Den angekündigten Aktienrückkauf werte Maurer als positiv.Nach der Veröffentlichung von vorläufigen GJ 20 Ergebnissen im Januar hätten die heutigen finalen Geschäftszahlen keine Überraschungen dargestellt. Die Erhöhung des Ergebnisausblicks für das laufende Geschäftsjahr und die Ziele für 2023 würden den aktuellen Konsenserwartungen entsprechen. Bereits gestern habe die Deutsche Post ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von EUR 1 Mrd. angekündigt. Die zurückgekauften Aktien würden danach eingezogen oder für Optionsprogramme des Unternehmens verwendet. Die Einziehung der Aktien hätte einen positiven Bewertungseffekt. Die Dividende sei auf EUR 1,35 vs. EUR 1,15 im Vorjahr erhöht worden und entspreche aktuell einer Dividendenrendite von ca. 3%.Vor allem in Folge des boomenden Paketgeschäftes habe die Deutsche Post im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Anstieg des EBIT und Nettogewinns um 23% bzw. 14% im Jahresvergleich erzielt. Für 2021 habe das Unternehmen die EBIT-Prognose auf EUR 5,6 Mrd. nach EUR 5,4 Mrd. im Januar erhöht. Für 2023 werde ein EBIT von EUR 6,0 Mrd. angestrebt. Die Ergebnisprognosen seien im Rahmen der aktuellen Konsenserwartungen von aktuell EUR 5,6 Mrd. und EUR 6,1 Mrd.Obwohl die Erhöhung der Ergebnisprognose bereits den aktuellen Konsensschätzungen entspreche, werte der Analyst den Ausblick des Unternehmens als positiv. Das Management erwarte eine anhaltend starke E-Commerce Dynamik als Treiber des nationalen und internationalen Paketgeschäftes sowie eine graduelle Erholung der globalen Handelsströme als Folge der verbesserten Wirtschaftslage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity