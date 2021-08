Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) und hebt das Kursziel von 60 auf 65 Euro an.Der Bonner Konzern habe erneut durch eine operative Stärke beeindruckt, die weit über seinen Prognosen gelegen habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach dem Rekordergebnis in Q1 habe für Q2 noch eine Schippe draufgelegt werden können. Die Wachstumsstory sei intakt, das Geschäftsmodell habe sich in der Corona-Krise nicht nur bewährt, sondern sei daraus sogar gestärkt hervorgegangen. Dabei würden der anziehende Welthandel als auch der Trend zur Digitalisierung und zum Online-Handel unterstützen. Für das zweite Halbjahr erwarte Sack weitere positive Zahlen, gerade auch vor dem Hintergrund der traditionellen Effekte aus dem Weihnachtsgeschäft. Die abermalige Erhöhung der Guidance sei plausibel, wenngleich das Management damit etwas auf die Euphoriebremse trete und konservativ bleibe.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Deutsche Post-Aktie und erhöht das Kursziel von 60 auf 65 Euro an. (Analyse vom 06.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: