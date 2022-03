Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (21.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "Kauf" hoch.Die Analysten der RBI würden die Aktie mit aktuellen Median Bewertungskennzahlen (KGV, EV/EBITDA, EV/EBIT) von Vergleichsunternehmen bewerten und eine Prämie von 10% für die Deutsche Post festlegen. Das daraus ermittelte Kursziel betrage EUR 55,00 und biete zum aktuellen Kurs ca. 20% Aufwärtspotenzial. Die Kürzung des Kursziels auf EUR 55,00 von EUR 60,00 erfolge aufgrund höherer Treibstoffkosten und Frachtraten externer Frächter, wie auch einer höher als zuvor erwarteten Lohninflation.Das direkte Exposure der Deutschen Post/DHL in den Ländern Russland, Ukraine und Weißrussland sei mit weniger als 1% des Gruppenumsatzes vernachlässigbar. Gröber würden negative zyklische Effekte auf das europäische und vor allem osteuropäische Wirtschaftswachstum wie auch die indirekten Effekte steigender Kosten für Energie und externe Frächter sowie Lohninflation wirken.Der durch die Covid-19-Pandemie verstärkte E-Commerce Boom habe zu sehr starken Wachstumsraten im Paketgeschäft geführt. Die Volumenssteigerungen bei Lieferungen an Privatkunden würden in Deutschland mehr als 30% gegenüber dem Vorkrisenniveau in 2019 betragen. Die Analysten der RBI würden damit rechnen, dass Online-Shopping auch nach der unmittelbaren Krisensituation aufgrund eines nachhaltig geänderten Konsumverhaltens höhere Wachstumsraten als vor dem Ausbruch der Pandemie aufweisen werde (ca. 5% bis 10% p.a.).Die elektronische Substitution führe zu anhaltenden Volumensrückgängen bei Briefen und physischen Werbesendungen. Da die Briefzustellung grundsätzlich durch höhere Margen charakterisiert sei, würden die Volumensrückgänge auf die Profitabilität des Gesamtunternehmens drücken.Aktuelle Kursniveaus von deutlich unter EUR 50 erachtet Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, jedoch als durchaus interessant und ändert seine Empfehlung für die Deutsche Post-Aktie auf "Kauf" von "halten". Das Kursziel von EUR 55,00 biete ca. 20% Aufwärtspotenzial. (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity