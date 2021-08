XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

57,97 EUR +0,17% (06.08.2021, 11:21)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Der Bericht für das Q2 2021 (EBIT (zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens): 2.083 Mio. Euro) habe im Großen und Ganzen den vorläufigen Wert (rund 2.075 Mio. Euro) von Anfang Juli bestätigt, der (deutlich) über den Erwartungen gelegen habe. Der Umsatz und das EPS (jeweils erstmals veröffentlicht) hätten weitgehend im Rahmen der Analystenprognosen gelegen.Die Deutsche Post habe den Anfang Juli (im Rahmen der Q2-Eckdaten) teilweise erneut erhöhten Ausblick für die Geschäftsjahre 2021 und 2023 bzw. den Zeitraum 2021-2023 nun im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt. Er bedeute weitere Ergebnissteigerungen (EBIT-Ziel 2021: >7,0 Mrd. Euro vs. EBIT-Ziel 2023: >7,4 Mrd. Euro), impliziere aber eine starke Abnahme der Gewinndynamik. Beim freien Cashflow impliziere er sogar einen Rückgang (Guidance 2021: >3,2 Mrd. Euro; Guidance 2021-2023: rund 9 Mrd. Euro; impliziere rund 3 Mrd. Euro p.a.). Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich leicht angehoben (u.a. EPS 2021e: 3,62 (alt: 3,57) Euro; EPS 2022e: 3,71 (alt: 3,65) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von >10% lautet das Votum für die Deutsche Post-Aktie (Xetra-Schlusskurs vom 05.08.2021 (57,87 Euro): -3% ggü. Allzeithoch vom 23.07.2021 (59,60 Euro)) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 61 Euro belassen. (Analyse vom 06.08.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:58,02 EUR +0,33% (06.08.2021, 11:36)