Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

27,125 EUR -1,86% (23.05.2019, 16:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

27,12 EUR -1,74% (23.05.2019, 17:02)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (23.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Marktteilnehmer würden nervös bleiben und daher im heutigen Handel DAX & Co wieder einmal auf Talfahrt schicken. Dementsprechend gehe es auch mit der Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post nach unten. Dabei gebe es eine Meldung des "Manager Magazins", die dem Kurs an guten Handelstagen womöglich Schwung verliehen hätte.So berichte das Magazin unter Berufung auf einen Insider, dass Günther Schuh Interesse an einer Übernahme des StreetScooter signalisiert habe. Schuh sei vor neun Jahren noch selbst an der Entwicklung des E-Transporters beteiligt gewesen.Dem Bericht zufolge solle er ein Angebot über 300 Millionen Euro abgegeben haben. Das entspreche lediglich 0,5 Prozent des Jahresumsatzes der Post und zeige, dass man die Effekte eines Verkaufs der StreetScooter-Sparte auch nicht überbewerten sollte. Die Aktie der Post befinde sich indes weiterhin in einem intakten Abwärtstrend. Ein Einstieg dränge sich angesichts des trüben Charts und der anhaltenden Konjunktursorgen vorerst nicht auf.Bereits investierte Anleger belassen den Stopp bei 24,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: