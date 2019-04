Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,86 EUR +2,93% (03.04.2019, 17:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,855 EUR +2,35% (03.04.2019, 17:29)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (03.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).In einem freundlichen Marktumfeld könne der DAX-Titel im heutigen Handel erneut deutlich zulegen. Nun steige die Spannung, ob dem Aktienkurs nun auch der Ausbruch über das bisherige Jahreshoch gelinge.Denn kürzlich sei mit dem Erreichen der 30-Euro-Marke zunächst Schluss mit der Rally gewesen. Heute hätten sich die Logistikpapiere wieder dieser Hürde angenähert. Zwar sei gut möglich, dass die Deutsche Post-Aktie morgen eine kleinere Verschnaufpause im Zuge von Gewinnmitnahmen einlegen könnte, dennoch stünden die Chancen gut, dass bald auch die 30-Euro-Marke zurückerobert werde. Sollte es gelingen, diese Hürde zu nehmen, so liege bei 32 Euro bereits der nächste Widerstandsbereich.Grundsätzlich helle sich aktuell nicht nur das Chartbild auf, sondern auch die Aussichten. So hätten etwa die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China für Rückenwind für die Anteile des global aktiven Logistikriesen gesorgt.DER AKTIONÄR halte nach wie vor an seiner Kaufempfehlung für die Deutsche Post-Aktie fest. Die Chancen stünden durchaus gut, dass es nach dem "Horrorjahr" 2018 im laufenden Jahr wieder deutlich besser laufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: