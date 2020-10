Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,54 EUR -0,18% (06.10.2020, 10:38)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,49 EUR -0,08% (06.10.2020, 10:23)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (06.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ein klarer Kauf.Die Aktie der Deutschen Post stehe kurz vor dem Sprung auf ein neues Jahreshoch. Rückenwind würden die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen bei diesem Versuch nun erneut vonseiten der US-Investmentbank Goldman Sachs erhalten. Denn deren Experten würden für den DAX-Titel noch reichlich Luft nach oben sehen.So habe Analyst Matija Gergolet sein Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Darüber hinaus sei die Aktie auf der viel beachteten "Conviction Buy List" belassen worden. Er habe betont, dass ihm im europäischen Dienstleistungssektor weiterhin wachstumsstarke Firmen mit Qualitätsanspruch und einer moderaten Bewertung gefallen würden. Für attraktiv halte er zudem die Aktien von Unternehmen, die im schwierigen Umfeld eine positive Trendwende geschafft hätten und die von einer Rückkehr zur Normalität zusätzlich profitieren würden. All dies würden Anleger derzeit bei der Deutschen Post finden.Auch "Der Aktionär" bleibt für die Anteile der Deutschen Post zuversichtlich gestimmt. Der Blue Chip ist charttechnisch wie auch fundamental betrachtet ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 30,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: