Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

30,365 EUR -4,60% (24.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

30,055 EUR -5,29% (24.02.2020, 20:10)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (24.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei am Montag weiter deutlich unter Druck gekommen. Bis zum Handelsschluss sei es bei der Deutsche Post-Aktie 4,6 Prozent gen Süden auf 30,37 Euro gegangen. Mit dem heutigen Kursrückfall sei das Papier auch unter die 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Damit sei das Chartbild endgültig angeschlagen. Dabei habe der Logistiker vor Kurzem noch Positives zu berichten.Nach den jüngsten Zahlen sei der Umsatz der Logistikbranche in Deutschland dank des stetig wachsenden Online-Handels erneut gestiegen. Nachdem die Erlöse 2018 noch bei 17,66 Mrd. Euro gelegen hätten, seien es 2019 sogar 18,78 Mrd. Euro gewesen.Während die Erträge bei Express- und Kurierdienstleistungen in etwa stabil geblieben seien, habe - wieder einmal - das Paketgeschäft für satte Zuwächse gesorgt. Eine weitere erfreuliche Zahl für die Anteilseigner des Logistikkonzerns: Trotz aller Anstrengungen der Wettbewerber wie etwa UPS, Hermes oder DPD bleibe die Deutsche Post mit einem Marktanteil von 70 Prozent die klare Nummer 1.Im Zuge der zunehmenden Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sei die Deutsche Post-Aktie aber dennoch auch erheblich unter Druck geraten.Investoren sollten ihre Position bei der Deutsche Post-Aktie mit einem Stopp bei 27,50 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: