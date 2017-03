WKN Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 500.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 59 Milliarden Euro. (21.03.2017/ac/a/d)



Die Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), der nach eigenen Angaben weltweit führende Post- und Logistikkonzern, hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Konkret: Der operative Gewinn des Konzerns sei im vergangenen Geschäftsjahr um 45 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro gestiegen. Das Unternehmen profitiere weiterhin von seiner starken Marktposition in globalen Wachstumssegmenten, insbesondere im Bereich E-Commerce. "Dank des zielgerichteten Vorgehens im E-Commerce profitiert der gesamte Konzern zunehmend stark von der dynamischen internationalen Entwicklung in diesem Segment. Wir haben damit optimale Voraussetzungen, weiter nachhaltig profitabel zu wachsen", habe Vorstandschef Frank Appel betont. Die Deutsche Post DHL Group gehe weiterhin davon aus, den operativen Gewinn im Zeitraum 2013 bis 2020 um durchschnittlich mehr als 8 Prozent jährlich zu steigern. In Anbetracht der Wachstumsraten scheine die Deutsche Post-Aktie mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 13,4 noch moderat bewertet.Aus charttechnischer Sicht bewege sich die Aktie der Deutschen Post weiterhin in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 31 Euro verlaufe. Der Trendkanal habe Bestand seit Februar des vergangenen Jahres. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 30,58 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.03.2017)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:31,85 EUR -0,05% (21.03.2017, 10:00)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie31,764 EUR -0,47% (21.03.2017, 10:15)