ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (08.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Fortsetzung der ansteigenden Tendenz scheint möglich! AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) verdiente wegen steigender Online-Bestellungen, eines florierenden Welthandels und ihres günstigen Kostenmanagements im vierten Quartal mehr und steigerte ihren Umsatz, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Erwartungen der Analysten hätten jedoch diesmal für das Weihnachtsquartal zu hoch gelegen und seien nicht erreicht worden. Dennoch habe der operative Gewinn im gesamten Jahr 2017 um 0,25 auf 3,74 Milliarden Euro oder um sieben Prozent zugelegt, woran die Aktionäre mit einer um 0,10 Euro höheren Dividende von 1,15 Euro beteiligt würden. Für das laufende Jahr habe sich der Bonner Konzern höhere Ziele gesetzt: Der Umsatz solle um weitere elf Prozent auf 4,15 Milliarden Euro steigen. Bis 2020 sollten die Erlöse die Schallmauer von fünf Milliarden Euro mit einem lauten Knall durchbrechen.Die Mehrheit der Analysten sehe die Deutsche Post auf einem guten Weg, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen, habe sich nach den Zahlen positiv geäußert und höhere Kursziele zwischen 44 und 48 Euro in Aussicht gestellt. Selbst die weniger optimistisch gestimmten Analysten hätten Ziele zwischen 37 und 41 Euro angegeben. Technisch könne bei 35,60 Euro eine bedeutende Unterstützung bestehen, nachdem die Deutsche Post-Aktie vom Hoch bei 41,36 Euro von Ende Januar zurückgekommen sei und infolge einer marktbedingten Schwäche unterhalb des langfristigen Aufwärtstrends notiert habe. Nichtsdestotrotz scheine eine Fortsetzung der ansteigenden Tendenz möglich! Als nächster Termin steht nun die Hauptversammlung am 24. April auf der Agenda der Anleger, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:37,45 EUR +1,93% (08.03.2018, 11:21)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:37,57 EUR +1,31% (08.03.2018, 11:35)