ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (05.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 03.04.2018 hat Aufsichtsrat Jörg von Dosky ein Paket von rund 210 Deutsche Post-Aktien zum Kurs von 34,97 EUR erworben, was einem Transaktionsvolumen von 7.348,46 EUR entspricht.Der florierende Online-Handel hat der Deutschen Post AG ein neues Rekordjahr beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer Analyse vom 22.03.2018. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um 5,4% auf 60,4 Mrd. Euro geklettert. Das EBIT habe sogar um 7,2% auf 3,74 Mrd. Euro zugelegt. Netto seien mit 2,71 Mrd. Euro 2,7% mehr in den Kassen geblieben. Die eigenen Ziele seien damit knapp erreicht worden - ebenso wie die Schätzungen der Analysten. Davon sollten auch die Aktionäre etwas haben: Die Dividende steige von 1,05 auf 1,15 Euro.Die Aktie sei dennoch unter Druck geraten. Händler hätten bemängelt, dass der freie Barmittelzufluss des Konzerns etwas schwächer ausgefallen sei als erwartet. Und auch vom Ausblick für 2018 hätten sich Anleger mehr erhofft. Analysten würden der Aktie dennoch die Treue halten. Die meisten würden die Aktie weiterhin zum Kauf empfehlen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:35,76 EUR +2,49% (05.04.2018, 13:49)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:35,84 EUR +1,85% (05.04.2018, 14:01)