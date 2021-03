Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,68 EUR -4,43% (23.03.2021, 11:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.03.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa: Rutscht die Aktie in den nächsten Bärenmarkt? - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) gibt am Dienstag um weitere 3,50% nach und notiert mit 10,73 Euro auf dem tiefsten Stand seit dem 19. Februar, so die Experten von XTB.Seit dem Hoch bei 12,96 Euro, welches vor drei Wochen ausgebildet worden sei, habe die Aktie rund 17% an Wert verloren. Mit dem beschriebenen Rückgang sei im Tageschart der Bereich zwischen dem EMA50 und EMA100 erreicht worden, der im Dezember und Januar gute Einstiegschancen geboten habe. Allerdings breche der Kurs nach unten aus dem steigenden Trendkanal aus, sodass stärkere Rückgänge nicht auszuschließen seien. Zudem habe der RSI noch nicht die 30er-Marke erreicht. Im August und September habe es hier mehr Kaufinteresse gegeben. Man erinnere sich jedoch auch an den Ausverkauf des vergangenen Jahres, bei dem der überverkaufte Zustand (unter 30) für eine längere Zeit angehalten habe. Die Reaktion am EMA100 sei jetzt entscheidend.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:10,77 EUR -3,58% (23.03.2021, 11:51)