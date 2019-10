Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Zeichen für die deutsche Konjunktur stehen eindeutig auf Rezession, so die Analysten von Postbank Research.



Ursächlich sei nicht zuletzt die seit Monaten schwächelnde deutsche Industrieproduktion (Di., 08.10., 08:00 Uhr). So habe der Industrieausstoß im Juli einen weiteren Rückgang um 0,6% zum Vormonat zu verzeichnen gehabt, womit das Outputniveau nach wie vor um mehr als vier Prozent unter jenem im entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen habe. Anzeichen für eine nachhaltige Besserung seien derzeit nicht in Sicht, was auch sehr deutlich von diversen Sentimentindikatoren untermauert werde. Der deutsche Manufacturing-PMI befinde sich weiter tief im kontraktiven Bereich und auch die Entwicklung des ifo-Geschäftsklimaindexes mache aktuell wenig Hoffnung. So habe dieser im August auf dem niedrigsten Niveau seit November 2012 notiert, als sich die deutsche Volkswirtschaft in einer Rezession befunden habe. Angesichts der trüben Stimmung sowie der in den letzten Monaten schwachen Auftragsentwicklung würden die Analysten für August mit einem weiteren moderaten Rückgang der Industrieproduktion um 0,3% gegenüber dem Vormonat rechnen. Die Vorjahresrate sollte von -4,2% auf -4,5% nachgegeben haben.



Auch eine Trendumkehr in der Entwicklung der deutschen Auftragseingänge (Mo., 07.10., 08:00 Uhr) erscheine vor diesem Hintergrund und angesichts der weiter bestehenden (geo-)politischen Unsicherheiten wie Handelskonflikte & Co. - für welche im August keine wesentlichen positiven Impulse auszumachen gewesen seien - unrealistisch. Der kräftige Rückgang aus dem Juli (-2,7%) sollte sich aber nicht wiederholt haben. Die Analysten von Postbank Research erwarten für August ein moderates Minus von 0,5% gegenüber dem Vormonat. Im Vorjahresvergleich dürften die Orders um 5,8% gesunken sein. (04.10.2019/ac/a/m)



