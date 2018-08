Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten suchte man vergebens eine klare Linie bei den Konjunkturindikatoren, so die Analysten der DekaBank.Erfreulich hätten sich die Einzelhandelsumsätze gezeigt. Vom Außenhandel seien bessere, aber keine wirklich guten Daten gekommen, und die Bauwirtschafts- und die Industrieindikatoren hätten enttäuscht.Unterm Strich laufe es im zweiten Quartal mit etwas Glück auf einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 % im Vorquartalsvergleich hinaus. Dabei dürften vom privaten Konsum die entscheidenden Impulse gekommen sein. Auch die Bauinvestitionen sollten zugelegt haben, wohingegen die Investitionen in Ausrüstungen nur schwach gewesen sein dürften. Der Außenbeitrag schließlich sollte das Wachstum gebremst haben. (07.08.2018/ac/a/m)