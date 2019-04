Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie das Statistische Bundesamt heute Morgen bekannt gab, ist die deutsche Industrieproduktion im Februar um 0,7% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings sei der Anstieg alleine einem kräftigen Plus im Bausektor zu verdanken gewesen, während die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe moderat nachgegeben habe. Positiv sei zu werten, dass der gesamte Output im Januar nicht, wie ursprünglich vermeldet, um 0,8% gesunken sei, sondern auf seinem Vormonatsniveau stagniert habe. Die Situation in der deutschen Industrie im 1. Quartal stelle sich damit in der Summe doch nicht ganz so schlecht dar, wie die bis dato bekannten Informationen hätten befürchten lassen. Immerhin stünden nun für die Monate Dezember bis Februar zwei ordentliche Zuwächse und einmal Stagnation zu Buche. Damit zeichne sich aktuell - vorbehaltlich der März-Daten - sogar ein positiver Wachstumsbeitrag des Sektors zum BIP-Wachstum im 1. Quartal ab.



Der Beschäftigungsaufbau in den USA sei in den ersten Monaten dieses Jahres kräftigen Schwankungen unterworfen gewesen. Einem sehr starken Stellenplus von 311 Tsd. im Januar sei ein sehr schwacher Anstieg um 20 Tsd. im Februar gefolgt. Im Durchschnitt beider Monate habe die Beschäftigungsentwicklung damit aber im Einklang mit dem Trendwachstum der letzten Jahre gestanden. Für den anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für März erwarten die Analysten von Postbank Research vor diesem Hintergrund keine spektakulären Ergebnisse. Für die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse sollte ein Plus von 170 Tsd. ausgewiesen werden. Die Arbeitslosenquote dürfte mit 3,8% stabil geblieben sein. (05.04.2019/ac/a/m)



