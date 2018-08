Bonn (www.aktiencheck.de) - Das 1. Halbjahr in der hiesigen Industrie muss unseres Erachtens als durchwachsen bezeichnet werden, so die Analysten von Postbank Research.



So sei die deutsche Industrieproduktion (Fr., 07.09., 08:00 Uhr) im Zeitraum von Januar bis Juni in vier Monaten im Vormonatsvergleich gesunken und nur zweimal gestiegen. Die zwei Zuwächse seien aber vergleichsweise kräftig ausgefallen und hätten dafür gesorgt, dass der Output zuletzt immerhin nur leicht unter seinem im Dezember letzten Jahres erreichten Niveau gelegen habe. Angesichts der im 1. Halbjahr noch schwächeren Entwicklung bei den deutschen Auftragseingängen (Do., 06.09., 08:00 Uhr) dürfte dies insbesondere dem bis Ende 2017 aufgebauten, ausgesprochen hohen Auftragsbestand zuzuschreiben sein, der die Produktion trotz eines Mangels von nachhaltigen Zuwächsen bei den Neuaufträgen weiter auslaste. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von Postbank Research für Juli mit einem Anstieg der Industrieproduktion um 0,5% zum Vormonat rechnen. Auch wenn die Auftragsbücher der Unternehmen angesichts einer Auftragsreichweite von knapp einem halben Jahr für die kommenden Monate noch gut gefüllt seien - auf Dauer sei eine Erholung der Auftragslage zwingende Voraussetzung für ein anhaltend konstruktives Konjunkturbild hierzulande. Grundsätzlich stünden die Zeichen hierfür in den nächsten Monaten gar nicht mal schlecht. So hätten sich diverse Sentimentindikatoren zuletzt auf niedrigeren, aber immer noch mit einem soliden Wachstum kompatiblen Niveaus stabilisiert. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass die Industrieaufträge im Juli um 1,0% zum Vormonat gestiegen seien.



Eurostat dürfte in der Berichtswoche mit Veröffentlichung der endgültigen EWU-BIP-Daten (Fr., 07.09., 11:00 Uhr) eine Wachstumsrate von +0,4% für das 2. Quartal bestätigen. Die erstmals veröffentlichten Details der Verwendungsrechnung sollten zeigen, dass maßgebliche Impulse hierfür - wie auch in Deutschland - von der Inlandsnachfrage gekommen seien. (31.08.2018/ac/a/m)



