Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur droht noch immer in eine Rezession abzurutschen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Nach den enttäuschenden Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland (43,4 Punkte), Frankreich (50,3) und der Eurozone (45,9) richte sich der Fokus im Laufe der Woche zunächst auf die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex. Zuletzt habe die Stimmung der Unternehmen sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch in den Sektoren Handel und Dienstleistungen abgenommen. Es bestehe weiter die Gefahr, dass die anhaltende Schwäche der Industrie durch zunehmende Entlassungen und Kurzarbeit auch den noch dynamischen Konsum bremse. Weiteren Aufschluss darüber werde der am Freitag veröffentlichte GfK-Konsumklimaindex geben, der sich zwar noch auf hohem Niveau befinde, aber zuletzt trotzdem abgeschwächt habe. Eine tatsächliche sukzessive Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China und keine anderweitige Eskalation, beispielsweise mit Europa, wären hingegen eine wichtige Voraussetzung für eine Erholung der deutschen Industrie. An den Aktienmärkten sei dieses Szenario wohl bereits eingepreist. (17.12.2019/ac/a/m)



