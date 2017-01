Die politischen Verunsicherungen des vergangenen Jahres scheinen die industriellen Aktivitäten weniger als befürchtet zu bremsen, so die Analysten der Helaba. Eine Überraschung des Jahres 2017 könnte damit von der Industrie ausgehen. Die im Vergleich optimistische Produktionsprognose der Analysten der Helaba von 1,5% für das deutsche Verarbeitende Gewerbe könnte sogar noch übertroffen werden. Verstärkte Investitionen auch am Standort Deutschland wären dann zu erwarten.



Die höheren Aufträge dürften sich nicht nur in der Produktion, sondern auch bei den Ausfuhren im November positiv niederschlagen. Aufgrund der bislang verhaltenen Entwicklung würden die Güterexporte 2016 voraussichtlich nur um nominal knapp 2% gestiegen sein. 2015 habe der Zuwachs noch bei 6,2% gelegen. Für die nominalen Importe sei für 2016 mit einem noch geringeren Zuwachs zu rechnen, da die Importpreise um mehr als 3% zurückgegangen seien.



Die im Jahresdurchschnitt erneut gesunkenen Ölpreise hätten hierzu wesentlich beigetragen. Zwischen 2013, dem Jahr vor dem deutlichen Ölpreisrutsch, und 2016 seien die gesamten Energieimporte Deutschlands um rund 60 Mrd. Euro gesunken. Dies entspreche fast 2% des aktuellen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auch die Leistungsbilanz sei durch diesen Effekt maßgeblich entlastet worden. Der für 2016 geschätzte Rekordüberschuss von 270 Mrd. Euro bzw. 8,6% des BIP sei deswegen zu relativieren. Die bereits in Gang gekommene Normalisierung der Energiepreise dürfte sich in diesem außenwirtschaftlichen Zahlenwerk 2017 bemerkbar machen.



Die BIP-Prognose der Analysten der Helaba für Deutschland von kalenderbereinigt 1,5% für dieses Jahr basiert im Wesentlichen auf der positiven Konsumentwicklung sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Eine besser als erwartete Industrieentwicklung würde die Chancen auf ein noch günstigeres Jahr 2017 erhöhen. (06.01.2017/ac/a/m)







Der Oktober hatte der deutschen Industrie einen Auftragsschub beschert, so die Analysten der Helaba.Im Vormonatsvergleich hätten die Unternehmen fast 5% mehr Bestellungen erhalten. Im November sei es zu einem Rückgang von 2,6% gekommen, in der Summe also ein deutlicher Zuwachs. Erfreulich sei, dass die Entwicklung ohne die volatilen Großaufträge sogar noch günstiger ausgefallen sei. Nach einem deutlichen Schub im Oktober sei es hier nur zu einem kleinen Rückgang im Folgemonat gekommen. Die Produktion für November dürfte zeitverzögert um schätzungsweise 1% gegenüber Vormonat ansteigen. Die Schrittfolge in der Industrie beschleunige sich. So seien die Auftragseingänge aus dem seit 2014 bestehenden Seitwärtsband jetzt nach oben ausgebrochen.