Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland überzeugten im September mit einem Monatsplus von 1,0% (Marktkonsens: -1,1%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zudem sei der Wert aus dem Vormonat nach oben revidiert worden (von 3,6% auf 4,1% gg. Vm.), sodass sich im Quartalsvergleich ein kräftiger Zuwachs von 3,6% ergeben habe. Mit den prall gefüllten Auftragsbüchern zeichne sich auch für die Industrieproduktion eine weiter positive Entwicklung ab. Im September würden die Analysten mit einem Monatsplus von 0,7% rechnen, was im Quartalsvergleich in einem Zuwachs von 1,6% münden würde. Mit Blick auf die konstruktiven Vorlaufindikatoren sei auch in den kommenden Monaten mit robusten Ergebnissen aus dem deutschen Industriesektor zu rechnen.



Trotz der positiven Überraschung im September beim Auftragseingang der deutschen Industrie habe der Euro zum US-Dollar keine nachhaltigen Kursgewinne verbuchen können. Der nächste Haltepunkt finde sich in Form der Parallelen zum Aufwärtstrend seit dem Jahresbeginn 2017 aktuell bei 1,1531 USD. (07.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.