Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie befindet sich weiterhin in einem soliden Aufwärtstrend, die Dynamik könnte jedoch etwas nachlassen, so die Analysten von Postbank Research.



Diese Botschaft gehe zumindest von verschiedenen Stimmungsindikatoren für das Verarbeitende Gewerbe aus, die sich am aktuellen Rand auf hohem Niveau abgeschwächt hätten. Möglicherweise würden sich erste Auswirkungen der Moderierung des Trendwachstums bereits in den Februar-Daten für die deutsche Industrie zeigen. So rechnen die Analysten von Postbank Research bei den sehr schwankungsanfälligen deutschen Auftragseingängen (Donnerstag, 05.04., 08:00 Uhr) zwar mit einem Plus gegenüber dem Vormonat von 1,5%, die Vorjahresrate sollte aber mit 6,7% deutlich niedriger ausgewiesen werden als im Januar mit 8,2%. Die Industrieproduktion (Freitag, 06.04., 08:00 Uhr) dürfte gegenüber Januar um 0,4% zugelegt haben, während die Jahresrate wohl von 5,5% auf 4,4% gesunken sei. (03.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.