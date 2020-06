XETRA-Aktienkurs Deutsche Industrie REIT-Aktie:

19,70 EUR -0,51% (26.06.2020, 17:36)



ISIN Deutsche Industrie REIT-Aktie:

DE000A2G9LL1



WKN Deutsche Industrie REIT-Aktie:

A2G9LL



Ticker-Symbol Deutsche Industrie REIT-Aktie:

JB7



Kurzprofil Deutsche Industrie REIT AG:



Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) investiert nachhaltig in Light-Industrial-Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.



Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung. (28.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Industrie REIT-AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) unter die Lupe.Die Corona-Krise verstärke den Wandel vom stationären Handel hin zum E-Commerce. Eine Folge dieser Entwicklung sei eine starke Nachfrage nach Logistik- und Lagerflächen, die unter dem Oberbegriff "Light Industrial" subsummiert würden. Ein Experte auf dem Gebiet sei die Deutsche Industrie REIT-AG, die mittlerweile ein stattliches Portfolio aufgebaut habe. Mit der Rocket Internet habe das Unternehmen einen weiteren prominenten Aktionär, der den erfolgreichen Weg unterstütze.Das meiste, was CEO Rolf Elgeti anfasse, werde zu Gold. Auch die Deutsche Industrie REIT-AG entwickele er kontinuierlich weiter und den Aktienkurs mit. Die jüngste Konsolidierung sei noch einmal die Chance einzusteigen. Ende des Jahres dürfte das Papier über 23/24 Euro stehen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2020)Börsenplätze Deutsche Industrie REIT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Industrie REIT-Aktie:19,90 EUR +0,51% (26.06.2020, 22:26)