Tradegate-Aktienkurs Deutsche Industrie REIT-Aktie:

16,65 EUR +2,15% (17.04.2020, 22:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Industrie REIT-Aktie:

16,50 EUR +1,23% (17.04.2020, 17:36)



ISIN Deutsche Industrie REIT-Aktie:

DE000A2G9LL1



WKN Deutsche Industrie REIT-Aktie:

A2G9LL



Ticker-Symbol Deutsche Industrie REIT-Aktie:

JB7



Kurzprofil Deutsche Industrie REIT AG:



Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) investiert nachhaltig in Light-Industrial-Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.



Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung. (19.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Industrie REIT-AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) unter die Lupe.Die Deutsche Industrie REIT sehe sich derzeit gut gewappnet für die Coronavirus-Krise und blicke weiter optimistisch in die Zukunft. Besser noch: Das Potsdamer Unternehmen profitiere von der hohen Nachfrage nach Logistikimmobilien, wie Unternehmenslenker Rolf Elgeti gegenüber dem "Aktionär" bestätigt habe. Kurz vor dem Wochenende habe die Gesellschaft daher ihre Jahresprognose bekräftigt.Derzeit gebe es noch keine signifikanten Forderungsausfälle und nur wenige Anfragen zu befristeten Mietreduzierungen. Etwa die Hälfte der Flächen des Portfolios würden als Logistik und Lager genutzt - diese würden derzeit sogar stärker nachgefragt. Bester Beleg: Die Gesellschaft habe einen wichtigen Mietvertrag vorzeitig verlängert und die Miete deutlich um 64% erhöht. Zudem habe das Unternehmen nach eigenen Angaben zur weiteren Refinanzierung ein unbesichertes Darlehen von 10 Mio. Euro aufgenommen.Nach Ansicht von Baader Helvea würden die aktualisierten Daten die stabile Entwicklung der Deutschen Industrie REIT-AG bestätigen. Das Geschäftsmodell der Gesellschaft halte man nach wie vor für sehr attraktiv und betone das stark Liquidität generierende Portfolio. Der Fokus auf Logistik und leichte Industrie biete zugleich eine gewisse Widerstandsfähigkeit in der aktuell unsicheren Marktsituation. Das Kursziel und die Einschätzung seien mit 24 Euro und "kaufen" bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Industrie REIT-Aktie: