Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Deutschland fielen die Auftragseingänge in der Industrie im November um 1,3% gg. Vm. und enttäuschten damit trotz der Aufwärtsrevision des Vormonatswerts (von -0,4% auf +0,2% gg. Vm.) die Konsenserwartungen, die von einem leichten Monatsanstieg ausgegangenen waren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zwar würden die Analysten für die Industrieproduktion im November ein moderates Monatsplus von 0,5% unterstellen. Nach dem sehr schwachen Quartalsauftakt (Oktober: -1,7%) habe sich die Rezession im Verarbeitenden Gewerbe im Schlussquartal 2019 aber wahrscheinlich fortgesetzt, was diese zur Längsten seit der deutschen Wiedervereinigung machen würde.Überlagert von den politischen Entwicklung im Nahen Osten habe die Veröffentlichung der deutschen Auftragseingänge gestern kaum Reaktionen an den Zins- und Devisenmärkten hervorgerufen. Die Daten zum Industrieoutput dürften ebenfalls weitgehend verpuffen, wobei eine negative Monatsveränderung bei der Produktion den Euro zum US-Dollar wohl weiter Richtung 1,11 USD drücken würde. (09.01.2020/ac/a/m)