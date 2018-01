Xetra-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (10.01.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) von 17,30 EUR auf 17,80 EUR.Am 03.01.2018 habe die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) die vorläufigen Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 veröffentlicht und habe die im Dezember angehobene Prognose noch übertreffen können. Das gute Marktumfeld und die vielversprechenden Objekteinlieferungen hätten das Unternehmen dazu veranlasst, am 04.12.2017 eine Prognoseanhebung des Objektumsatzes von vormals 102,80 Mio. EUR auf 110,00 Mio. EUR zu veröffentlichen. Mit den vorläufigen Zahlen sei die angehobene Prognose bereits mit 116,60 Mio. EUR (VJ: 100,28 Mio. EUR) deutlich übertroffen worden.Der deutlich höhere Objektumsatz habe sich in einer höheren bereinigten NettoCourtage widergespiegelt, welche um 2,4% auf 11,16 Mio. EUR (VJ: 10,90 Mio. EUR) angestiegen sei. Entsprechend habe das Ergebnis auch über den Analystenschätzungen von 10,81 Mio. EUR gelegen. Die höhere Netto-Courtage habe trotz eines Rückgang der Objektanzahl auf 1.782 (VJ: 1.888) erzielt werden können. Der Grund hierfür sei eine stärkere Fokussierung auf größere Objekte, da insbesondere die sehr kleinen Objekte der Internet Auktionen kaum einen Margenbeitrag liefern würden.Auf Basis seines DCF-Modells hat Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, ein fairen Wert von 17,80 EUR je Aktie ermittelt und vergibt der Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie somit das Rating "halten". Die positive Ergebnisentwicklung der Gesellschaft sollte sich positiv auf die Dividendenzahlung auswirken. Gegenwärtig gehe der Analyst von einer Dividende in Höhe von 0,77 EUR je Aktie aus, was einer hohen Dividendenrendite von 4,5% entspreche. (Analyse vom 10.01.2018)Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie: