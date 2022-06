So sei in Deutschland die Inflationsrate im Mai auf 7,9 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Stärkster Preistreiber seien die Kosten für Energie, die sich auch durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine stark erhöht hätten. Die hohe Inflation wecke Sorgen, dass die Kauflaune der Menschen nachlassen und damit zu Konjunkturbremse werden könnte.



Die meisten der befragten Goldanleger würden bevorzugt Barren kaufen und fast die Hälfte der Befragten hätten Geld in den Kauf von Goldmünzen gesteckt. Wertpapiere wie ETFs oder Zertifikate hätten bei den Befragten hingegen kaum eine Rolle gespielt, habe es weiter geheißen.



Etwa jeder vierte der befragten Anleger lagere seine Goldbestände in den eigenen vier Wänden. Der Anteil der Investoren, die das Edelmetall im Bankschließfach aufbewahren würden, liege laut der Umfrage bei 29 Prozent.



Seit dem Hoch im März habe das Edelmetall deutlich korrigiert. Zuletzt habe der Goldpreis aber wieder den Weg nach oben eingeschlagen. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch, was Goldinvestments angehe. Aus charttechnischer Sicht wäre die Rückeroberung der 1.900-Dollar-Marke ein wichtiges positives Signal.



