Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (15.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Insgesamt seien die Zahlen zum zweiten Quartal 2018 in Bezug auf die zentralen Steuerungsgrößen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit befinde sich Deutsche EuroShop im Hinblick auf die Zielsetzungen für 2018 auf Kurs. Entsprechend sei der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt worden. Die Kursentwicklung der Deutschen EuroShop-Aktie in den vergangenen Wochen deute auf eine Stabilisierung hin. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sei weiterhin ein zu negatives Szenario in den Aktienkurs eingepreist. Für das Papier würden das solide Wachstum der Shopping-Center und das weitere Potenzial zur Senkung der Finanzierungskosten sprechen. Darüber hinaus sei der Wert auf Grund der hohen Dividendenkontinuität attraktiv. Rießelmann habe seine EPS-Prognosen reduziert.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Deutsche EuroShop-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 39 Euro bekräftigt. (Analyse vom 15.08.2018)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: