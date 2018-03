XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

30,14 EUR -0,46% (07.03.2018, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

30,16 EUR -0,66% (07.03.2018, 10:24)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (07.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Das Unternehmen habe am 05.03. (nachbörslich) überraschend vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt, die entweder im Rahmen (Umsatzerlöse; EBIT) oder über den Analystenprognosen gelegen hätten. So seien z.B. die FFO je Aktie (auch bedingt durch Sondereffekte) um 5% auf 2,54 (Vj.: 2,41; Analystenerwartung: 2,45 (Unternehmenszielsetzung: 2,42 bis 2,46) Euro) gestiegen.Die Dividende für 2017 solle planmäßig auf 1,45 (Vj.: 1,40; Analystenerwartung: 1,45) Euro/Aktie erhöht werden. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (u.a. FFO von 145 bis 148 (2017: 148) Mio. Euro). Rießelmann sehe u.a. auch aufgrund der hohen Dividendenkontinuität unverändert ein deutliches Aufwärtspotenzial.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Deutsche EuroShop-Aktie (seit Jahresbeginn -11%) weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von 42 Euro auf 40 Euro gesenkt. (Analyse vom 07.03.2018)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: