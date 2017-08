Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

34,21 EUR -1,55% (17.08.2017, 10:34)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (17.08.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Tom Carstairs von der Commerzbank:Tom Carstairs, Analyst der Commerzbank, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen das Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) von 39,80 auf 38,50 Euro.Das aktuelle Umfeld für Einkaufszentren-Investoren sei herausfordernd, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Deutsche EuroShop-Aktie sei jedoch attraktiv bewertet.Tom Carstairs, Analyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Deutsche EuroShop-Aktie bestätigt und das Kursziel von 39,80 auf 38,50 Euro reduziert. (Analyse vom 17.08.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:34,205 EUR -0,49% (17.08.2017, 10:29)