"Deutsche Commerzbank": Wunschzettel wird immer länger - Aktiennews

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - "Deutsche Commerzbank": Wunschzettel wird immer länger - AktiennewsDie Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) werden von der Finanzbranche kritisch beäugt, so die Experten von "FONDS professionell".Auch Politiker, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsverbände würden sehr genau hinschauen. Denn alle würden bestimmte Hoffnungen mit dem möglichen Zusammengehen verbinden - nebst einiger Sorgen.Seit vergangenem Wochenende sei es kein Gerücht mehr: Deutsche Bank und Commerzbank würden einen Schulterschluss sondieren. Und schon würden sich Stimmen aus der Politik melden, den Aufsichtsbehörden und der Wirtschaft mit ihren Wünschen, die sie an eine Fusion der beiden größten deutschen Banken hätten - eingeschlossen ihren Forderungen, was nicht passieren solle. Zudem würden sich Analysten zu Wort melden, warum sie oder warum sie eine "Deutsche Commerzbank" nicht für sinnvoll halten würden.An der Spitze der Institutionen mit einem Wunschzettel stehe das Bundeskanzleramt. So stelle Amtschef Helge Braun laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) klar, dass die Bundesregierung keine politischen Ambitionen bezüglich der Fusion hege. Im Vordergrund stünden rein betriebliche Motive. Allerdings teile man die Sorgen der Arbeitnehmervertreter und fürchte ebenfalls den Verlust tausender Jobs.Die Regierung schaue laut FAZ "natürlich auf die Zukunft der Arbeitsplätze, um die es geht". Wenn es, wie die Gewerkschaften befürchten würden, zu einem massiven Stellenabbau käme, "dann ist das natürlich ein schwieriger Befund". Mit anderen Worten: Berlin möchte eine starke nationale Bank, die daheim allerdings möglichst keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen solle."Geschmäckle": Ex-Arbeitgeber von Finanzstaatssekretär berate CommerzbankObwohl sich das Bundesfinanzministerium ebenso wie die gesamte Regierung aus den Gesprächen der beiden Partner in spe heraushalte: Die Aussage Brauns könne dennoch als Aufforderung gedeutet werden, den personellen Aderlass nicht zu übertreiben. Immerhin sei der deutsche Staat mit 15,6 Prozent an der Commerzbank beteiligt. In dem Zusammenhang sei ferner pikant, dass sich die Commerzbank bei den Gesprächen im Rahmen eines schon bestehenden Mandats von den Investmentbanken Goldman Sachs und Rothschild beraten lasse. Das habe "ein Geschmäckle", wie die FAZ zurecht schreibe: Denn Finanzstaatssekretär Jörg Kukies (SPD), der unter Branchenkennern als wensentlicher Treiber hinter der Fusion gelte, sei vor seinem Wechsel nach Berlin Co-Deutschlandchef von Goldman Sachs gewesen.Der Bundesverband der Deutschen Industrie habe in einem Statement betont, wie wichtig eine große, starke Bank für die Wirtschaft im Land sei. "Nur wenn das Zusammengehen eine stärkere Institution schafft, ist es zielführend", zitiere die FAZ den BDI. In eine ähnliche Stoßrichtung gehe der "Wunsch" der Europäischen Zentralbank (EZB), für die die Ertragskraft einer neuen Großbank Vorrang vor allen anderen Überlegungen habe. Vor allem auf die Kostenseite würden sie laut der Zeitung blicken.Große Skepsis bei Aktionären und AnalystenGroßaktionäre der Deutschen Bank stünden dem Zusammenschluss mit der Commerzbank ebenfalls skeptisch gegenüber. Allerdings würden sie sich dieser nicht komplett verweigern: "Wir sind nicht in Fundamental-Opposition, haben aber erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit und am Timing und wollen überzeugt werden", habe eine Person aus dem Umfeld eines großen Anteilseigners dem "Handelsblatt" verraten. Ein anderer Aktionär füge hinzu: "Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum diese beiden Banken fusionieren wollten. Das passt strategisch einfach nicht."Commerzbank-Chef wolle schleunigst KlarheitAus Sicht der Deutschen Bank sei der deal durchaus lukrativ, schreibe hingegen JP-Morgan-Analyst Kian Abouhossein. Die Commerzbank sei für jedes am attraktiven deutschen Markt interessierte Geldhaus eine gute Wahl. Abouhossein rechne im Erfolgsfall mit einem Bewertungsaufschlag für die Commerzbank-Papiere und lobe ihr Chancen-Risiko-Profil.Deren Chef Martin Zielke jedenfalls habe angekündigt, dass für ihn Klarheit über das künftige Vorgehen im Moment derzeit das Wichtigste sei. In den kommenden zwei bis drei Wochen solle entschieden werden, ob man sich soweit über den Weg traue, dass man sich gegenseitig Einblick in die Bücher gewähre, solle Zielke Finanzkreisen zufolge am Sonntagabend in einer Telefonkonferenz mit dem Commerzbank-Aufsichtsrat deutlich gemacht haben. Des weiteren verspüre er - anders als manche Manager der Deutschen Bank - keinen politischen Druck, über eine Großbankenfusion zu verhandeln, berichte das "Handelsblatt". Die Commerzbank sei von der Politik nicht zu den Gesprächen gedrängt worden, habe es in der besagten Telefonkonferenz geheißen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,41 EUR -3,29% (19.03.2019, 12:51)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,416 EUR -2,68% (19.03.2019, 13:01)