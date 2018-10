Abwärtsrisiken überwiegen



Der IWF rechnet in seinem jüngst veröffentlichten World Economic Outlook damit, dass das reale globale Bruttoinlandsprodukt in diesem und im kommenden Jahr um jeweils 3,7 Prozent steigen wird. Dass die Projektionen im Vergleich zum Juli etwas gesenkt wurden, liegt vor allem an den Kurskorrekturen für einige Schwellenländer, allen voran Argentinien und die Türkei. Deren Probleme seien aber "im Kern hausgemacht", so Weidmann. Allerdings habe die geldpolitische Normalisierung in den USA das Finanzierungsumfeld für die Schwellenländer insgesamt erschwert. "Ebenso wie der IWF geht die Bundesbank davon aus, dass die Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft überwiegen", sagte Weidmann.



Gefahr für eine gemeinsame Einlagensicherung



Mit Blick auf Italien warnte Weidmann vor einer hohen Belastung der Bilanzen italienischer Banken mit Staatsanleihen. "Wir sehen die Entwicklung, dass die Bankbilanzen in Italien in letzter Zeit eher mehr Staatsanleihen aufweisen als weniger", sagte er.



Würde eine gemeinsame Einlagensicherung in Europa eingeführt, bestehe Weidmann zufolge die Gefahr, über dieses Instrument auch Ausfallrisiken für Staaten zu übernehmen. Als Grundlage für eine gemeinsame Einlagensicherung müsse man sich deshalb nicht nur um faule Kredite in Bankbilanzen kümmern, sondern auch um staatliche Risiken. Weidmann schlug vor, die regulatorische Privilegierung von Staatsanleihen aufzulösen - also die Befreiung der Banken von der Pflicht, für solche Kredite an den Staat Eigenkapital zurückzulegen. (12.10.2018/ac/a/m)







