Negative Auswirkungen auf das gehaltene Geldvermögen der privaten Haushalte gingen von nennenswerten Bewertungsverlusten aus. Dahinter standen unter anderem Kursverluste bei börsennotierten Aktien und Investmentfondsanteilen. Die Bewertungsverluste reduzierten den kräftigen Vermögensaufbau merklich, sodass unter dem Strich im Berichtsquartal ein Anstieg des Geldvermögens um 14 Mrd. Euro auf 5.875 Mrd. Euro zu verzeichnen war.



Die Außenfinanzierung der privaten Haushalte in Deutschland betrug im Berichtsquartal knapp 11 Mrd. Euro und folgte damit weiter dem seit Mitte 2013 anhaltenden Aufwärtstrend. Wichtigste Finanzierungsgeber waren dabei wie zuvor inländische Monetäre Finanzinstitute, die den Haushalten vor allem Wohnungsbaukredite gewährten. Nach einem Anstieg von knapp 12 Mrd. Euro oder 0,7% erreichten die Verbindlichkeiten zum Ende des ersten Quartals 1 739 Mrd. Euro. Da das nominale Bruttoinlandsprodukt im Berichtsquartal etwas stärker wuchs als die Verschuldung, sank die Verschuldungsquote, definiert als Summe der Verbindlichkeiten in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), zum Ende des ersten Quartals geringfügig auf 52,8%. Insgesamt führte dies zusammen mit der Entwicklung des Geldvermögens zu einem Anstieg des Nettogeldvermögens um knapp 3 Mrd. Euro auf 4.136 Mrd. Euro zum Ende des Berichtsquartals.



Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften: Etwas abgeschwächte Geldvermögensbildung bei kräftiger Außenfinanzierung



Im ersten Quartal 2018 war die transaktionsbasierte Geldvermögensbildung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften mit 47 Mrd. Euro etwas geringer als im Vorquartal. Neben dem Erwerb börsennotierter Aktien wurden auch sonstige Forderungen, worunter auch Handelskredite und Anzahlungen fallen, aufgebaut. Während Forderungen aus Schuldverschreibungen und Krediten per saldo nahezu unverändert blieben, wurden Bargeld und Einlagen im Berichtszeitraum um 12 Mrd. Euro abgebaut, darunter vor allem Sichteinlagen.



Die Außenfinanzierung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften war mit 64 Mrd. Euro recht kräftig, was primär auf die Finanzierung über Kredite in Höhe von 37 Mrd. Euro (vor allem von inländischen Monetären Finanzinstituten) zurückzuführen war. Ferner wurden im Umfang von knapp 3 Mrd. Euro auch Schuldverschreibungen emittiert. Die Mittelzuflüsse über Aktien und sonstige Anteilsrechte fielen mit per saldo unter 2 Mrd. Euro gering aus. Deutlicher ausgeweitet wurden die sonstigen Verbindlichkeiten, darunter Handelskredite und Anzahlungen, bei denen die Zuflüsse 20 Mrd. Euro betrugen.



Das Nettogeldvermögen stieg unter Berücksichtigung von Bewertungseffekten damit im ersten Quartal leicht um insgesamt etwa 82 Mrd. Euro auf minus 1.743 Mrd. Euro. Die Verschuldungsquote, definiert als Summe von Schuldverschreibungen, Krediten und Pensionsrückstellungen in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), sank im Verlauf des Berichtsquartals auf 62,5%, da die Verschuldung weniger stark wuchs als das nominale Bruttoinlandsprodukt.



Aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter Revisionen der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung sowie der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind die Angaben dieser Pressenotiz nicht mit denen früherer Pressenotizen vergleichbar.







