Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

83,261 EUR +0,93% (29.03.2017, 14:45)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE000A2AA253



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

A2AA25



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB11



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse (zum Umtausch) AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Deutsche Börse (zum Umtausch) AG-Aktie (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11).Der Zusammenschluss der London Stock Exchange Group (LSEG) mit dem deutschen Börsenbetreiber sei von der EU-Kommission nicht genehmigt worden, da die Behörde eine erhebliche Einschränkung des Wettbewerbs durch die monopolartige Position der fusionierten Unternehmen bei der Abwicklung von festverzinslichen Finanzinstrumenten befürchtet habe.Wegen des Negativ-Entscheids habe die Deutsche Börse AG einen weiteren Fehlschlag in ihren Fusionsbemühungen der letzten Jahre hinnehmen müssen. Damit habe sich die ursprüngliche Einschätzung des Analysten bestätigt, dass Börsenfusionen notorisch schwierig in der Realisierung seien und eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit besitzen würden. Um die hohen Kosten des gescheiterten Zusammenschlusses abzufedern, dürften die Sparbemühungen vom Management der Deutschen Börse AG weiter vorangetrieben werden. Einzelheiten zur Rückabwicklung der umgetauschten Aktien würden derzeit noch nicht vorliegen.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:83,28 EUR +0,99% (29.03.2017, 14:41)