Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Berichte über eine mögliche Schließung der Handelsplätze in Deutschland und den USA würden heute die Deutsche Börse AG-Aktie belasten. Die massiven Verwerfungen und sinkende Provisionen könnten zu einer Schließung führen, so Gerüchte. Mache eine Schließung der Börse überhaupt Sinn?Die Deutsche Börse AG-Aktie setze am Mittwoch als zweitschwächster DAX-Wert ihre Talfahrt fort. Das Papiere rutsche damit in einen Bereich, wo sie zuletzt Ende 2017 notiert habe. Händler hätten die deutlichen Kursverluste der Deutsche Börse AG-Aktie, die eigentlich zu den Profiteuren extremer Volatilität und hoher Umsätze gehöre, mit der Erwartung möglicher Börsenschließungen begründet.Der Druck werde größer angesichts der massiven Verwerfungen, habe ein Marktteilnehmer angemerkt. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass man vor einer Normalisierung der Lage die Vernichtung von Aktienwerten in diesem Umfang zulasse. Ein weiterer Händler habe auf die Gefahr erheblich sinkender Provisionen angesichts der deutlich gesunkenen Kurse verwiesen.Die US-Regierung wolle die Aktienmärkte trotz großer Kursschwankungen zwar offen halten. Es sei allerdings möglich, dass die Handelszeiten verkürzt würden, habe US-Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag in Washington gesagt und damit überhaupt erst Spekulationen darüber ausgelöst.Die Deutsche Börse AG sei nicht gewillt, den Handel auszusetzen. Nur so könne sichergestellt werden, dass Investoren jederzeit die Möglichkeit hätten zu agieren, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link