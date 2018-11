Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF), eine der führenden europäischen Börsenorganisationen, deckt mit ihren Produkten und Dienstleistungen die gesamte Wertschöpfungskette im Finanzgeschäft ab, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem herausfordernden Jahr 2017 (Scheitern der Fusion mit der London Stock Exchange, geringe Volatilität und Niedrigzinsumfeld an den Kapitalmärkten) laufe es 2018 wieder besser für die Frankfurter. Die erfreuliche Entwicklung der ersten beiden Quartale habe sich im dritten Quartal fortgesetzt. Stärkere Kursschwankungen sowie ein höheres Zinsniveau in den USA hätten der Deutschen Börse von Juli bis September zu prozentual zweitstelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis verholfen.So hätten die bereinigten Nettoerlöse im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13% auf 651,4 Mio. Euro zugelegt. Alle neun Berichtssegmente hätten zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen, womit das Wachstum auf einer breiten Basis stehe. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 19% auf 395,1 Mio. Euro erhöht. Der bereinigte Konzern-Periodenüberschuss habe mit 239,6 Mio. Euro um 21% über dem Vorjahreswert gelegen. Gregor Pottmeyer, Finanzvorstand der Deutsche Börse AG, sehe den Konzern nach dem dynamischen Wachstum im dritten Quartal und einem starken Auftakt des vierten Quartals auf einem sehr guten Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Jahresprognose, die einen Anstieg der Nettoerlöse aus strukturellen Wachstumschancen um mindestens 5% sowie einen Zuwachs beim bereinigten Konzern-Periodenüberschuss von mindestens 10% vorsehe, sei bestätigt worden.Im Rahmen der Roadmap 2020 wolle der Vorstand die Position der Deutschen Börse als führender europäischer Infrastrukturanbieter für die Finanzmärkte ausbauen. Neben Investitionen in Zukunftstechnologien und dem organischen Wachstum sollten auch zielgerichtete Zukäufe dazu beitragen, die Ziele der Roadmap 2020 zu erfüllen. Nachdem man im laufenden Jahr mit der Fondsplattform Swisscanto und der Devisenhandelsplattform GTX zwei kleinere Übernahmen getätigt habe, wolle der Vorstand das Thema mittelfristig stärker forcieren und halte nach Möglichkeiten für größere Zukäufe Ausschau, die strategisch Sinn machen. Verstärkt werden sollten in erster Linie die Bereiche Datengeschäft, Handel mit Währungen und Rohstoffen, das Fondsservicegeschäft und der Anleihehandel. Die finanziellen Mittel hierfür stünden den Frankfurtern zur Verfügung, zudem könnte man sich für einen größeren Zukauf die benötigten Mittel am Kapitalmarkt besorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: