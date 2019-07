Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (25.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Börse AG lege am Donnerstag rund 2 Prozent zu und zähle damit zu den größten Gewinnern im DAX. Zudem nähere sich der Kurs nun dem bisherigen Allzeithoch von Ende 2007 an. Für Unterstützung würden dabei die Zahlen für das zweite Quartal sorgen.Die Deutsche Börse habe im zweiten Quartal einmal mehr vom hohen Absicherungsbedarf vieler Investoren profitiert, der Umsatz und Gewinn der Derivatebörse Eurex nach oben getrieben habe. Zudem hätten im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Zinsen in den USA für Zuwächse im Geschäft mit der Verwahrung von Wertpapieren gesorgt, das in der Tochter Clearstream gebündelt sei.Konzernweit seien die Erträge um 6 Prozent auf 725 Millionen Euro gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 9 Prozent auf knapp 466 Millionen Euro zugelegt. Unter dem Strich habe der Börsenbetreiber mit 267 Millionen Euro 27 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient. Grund für den vergleichsweise hohen Gewinnanstieg seien geringere Sonderkosten für Übernahmen und Stellenstreichungen.Insgesamt hätten die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Demnach sollten die Erträge um 5 Prozent und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um 10 Prozent steigen. Mögliche Sondereffekte wie Kosten für den Stellenabbau würden bei den Prognosen ausgeklammert.Bei der Umsetzung des 2018 aufgelegten Sparprogramms liege Vorstandschef Theodor Weimer im Plan. Bis Ende 2020 wolle er die Fixkosten um rund 100 Millionen Euro senken. Die Hälfte dieser Einsparungen solle aus dem Personalbereich realisiert werden - etwa durch eine Verlagerung von Stellen aus Frankfurt nach Cork oder Prag.Seitdem zeige sich CEO Weimer wortkarg bei dem Thema - so auch bei der Analystenkonferenz anlässlich der Q2-Zahlen: Die Gespräche dauerten an und er könne keine Angaben zum Zeitplan machen.Für die Aktie der Deutschen Börse AG gehe es nach den Zahlen um rund 2 Prozent nach oben. Damit rücke zunächst das Mehrjahreshoch bei 130,70 Euro vom Monatsanfang in den Fokus. Doch auch das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 136,32 Euro sei inzwischen keine 5 Prozent mehr entfernt.Schluss ist nach Einschätzung des "Aktionär" aber auch dort noch nicht: Das Kursziel lautet 150 Euro, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2019)