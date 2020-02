Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (13.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Börse befinde sich seit Jahren in einem stabilen Aufwärtstrend. Am Dienstag sei bei 154,25 Euro ein neues Rekordhoch erreicht worden, der Kurs sei mittlerweile wieder knapp darunter gerutscht. Doch neue Höchstkurse seien nur eine Frage der Zeit.Nach dem Platzen der Fusion mit der London Stock Exchange habe die Deutsche Börse in der Luft gehangen. Der Skandal um den damaligen CEO Carsten Kengeter habe die Reputation geschädigt. Doch seit Theodor Weimer Anfang 2018 das Ruder übernommen habe, gehe es aufwärts.Nach wie vor würden die hohe Nachfrage nach Absicherung von Risiken, der Aufbewahrung von Wertpapieren und der Handel von Aktien die Deutsche Börse auf Erfolgskurs halten. Zudem hätten die Investoren weiter die Hoffnung, dass der Börsenbetreiber von einer stärkeren Regulierung von einigen Marktplätzen wie dem Handel mit Devisen oder Rohstoffen profitieren könne.In diesem Segment habe die Deutsche Börse in den vergangenen Jahren immer wieder zugekauft, meist aber kleinere Anbieter. Der erhoffte große Wurf mit der Refinitiv-Devisenhandelsplattform FXall sei Weimer verwehrt geblieben, da sich Konkurrent London Stock Exchange (LSE) für 27 Milliarden Dollar den Finanzdatenanbieter Refinitiv im Ganzen geschnappt habe. In einem anderem Segment habe er aber Anfang des Jahres zuschlagen können - und zwar im Fondsbereich. Für umgerechnet rund 360 Millionen Euro habe sich die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream 51 Prozent der UBS-Fondsvertriebsplattform Fondcenter gesichert - eine Komplettübernahme sei nicht ausgeschlossen.Wer bereits investiert ist, bleibt dabei und lässt die Gewinne laufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten einen größeren Rücksetzer abwarten. (Analyse vom 13.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link