Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

146,75 EUR +0,10% (21.01.2020, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

146,75 EUR +0,20% (21.01.2020, 13:02)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (21.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse sei seit Längerem auf der Suche nach größeren Übernahmezielen - bislang allerdings mit überschaubarem Erfolg. Am Dienstag könne der Börsenbetreiber jedoch zumindest einen kleinen Fortschritt vermeldet.Die Deutsche Börse-Tochter Clearstream erwerbe eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an der Fondsvertriebsplattform Fondcenter der Schweizer UBS. Den Kaufpreis beziffere der Börsenbetreiber in einer Unternehmensmeldung auf 389 Millionen Schweizer Franken (rund 362 Millionen Euro).Nach dem Abschluss der Transaktion, der für die zweite Jahreshälfte geplant sei, solle die UBS-Sparte mit dem Clearstream Fund Desk zusammengelegt werden. Dadurch entstehe eine Fondsvertriebsplattform für Geschäftskunden mit einem verwalteten Vermögen von etwas mehr als 230 Milliarden US-Dollar (207 Milliarden Euro).Die UBS verspreche sich von dem Verkauf nach eigenen Angaben einen Gewinn von rund 600 Millionen Dollar nach Steuern. Das Kapital der Bank solle dabei um ca. 400 Millionen steigen. Die Bank behalte zunächst knapp 49 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen. Es solle aber eine Vereinbarung geben, die der Bank ermögliche, diesen Anteil später an Clearstream zu verkaufen.Clearstream und die UBS würden laut der Mitteilung zudem eine langfristige Kooperation zur Betreuung der UBS eingehen. Deutsche Börse-Chef, Theodor Weimer, habe gesagt: "Der Erwerb eines Mehrheitsanteils an Fondcenter und die damit verbundene langfristige Partnerschaft mit der UBS unterstreicht die vertrauensvolle Kundenbeziehung."Nichtsdestotrotz zähle die Deutsche Börse nach Einschätzung vieler Analysten zu den Gewinnern der derzeitigen Branchenkonsolidieren. Auch die Anleger scheinen inzwischen auf den Geschmack gekommen zu sein: Nach über 30 Prozent Kursplus im Vorjahr klettert der DAX-Titel auch in diesem Jahr weiter nach oben und hat am Montag bei 146,85 Euro ein neues Allzeithoch markiert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär", weiter.Zwar komme die Aktie am Dienstagvormittag etwas vom Hoch zurück, mit einem moderaten Abschlag von 0,2 Prozent notiere sie im durchwachsenen Gesamtmarkt aber dennoch im oberen DAX-Drittel.Investierte Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Deutsche Börse AG-Aktie. (Analyse vom 21.01.2020)