Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (28.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe im zweiten Quartal von den jüngsten Übernahmen profitiert. Die Nettoerlöse hätten in den drei Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 882 Mio. Euro zugelegt, wie der DAX-Konzern am Dienstagabend nachbörslich mitgeteilt habe. Der Anstieg gehe v.a. auf das u.a. durch Übernahmen kräftig ausgebaute Geschäft außerhalb der volatilen Aktienmärkte zurück. Anleger verkaufen die Aktie trotzdem stark ab, denn den Märkten reicht das nicht.Die Rückgänge im Geschäft mit der Absicherung von Risiken, Aktien und der Aufbewahrung von Wertpapieren hätten damit zwar ausgeglichen werden können. Mit dem EBITDA i.H.v. 518 Mio. Euro (+18%) und dem Gewinn 311 Mio. Euro (+54 Mio. Euro) habe die Deutsche Börse AG etwas besser abgeschnitten als Experten es erwartet hätten, allerdings sei das zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen gewesen. Die Prognose für 2021 sei aber nur bestätigt worden.Am Aktienmarkt seien die Zahlen zur Wochenmitte verhalten aufgenommen worden. Die zuletzt ohnehin schwach gelaufene Deutsche Börse AG-Aktie habe nach einem bereits mauen Start in den Tag ihre Verluste kräftig ausgeweitet. Auf die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die meisten Experten bisher mit ähnlichem Tenor reagiert: Erlöse und operatives Ergebnis seien zwar etwas besser als erwartet ausgefallen, dies sei jedoch zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen.Die von Weimer in Aussicht gestellten mittelfristigen Ziele seien von den Analysten zwar überwiegend gelobt worden, für einen weiteren Börsenturbo habe das allerdings nicht gereicht. Aktuell liege das Papier in etwa auf dem Niveau von Anfang 2020, während der DAX seitdem um fast ein Fünftel habe zulegen können. Vom Rekordhoch bei etwas mehr als 170 Euro vor einem Jahr sei die Deutsche Börse AG-Aktie mittlerweile rund ein Fünftel entfernt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link