Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

164,25 EUR +0,89% (28.03.2022, 11:52)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

164,30 EUR +1,29% (28.03.2022, 11:45)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.In volatilen Zeiten steige das Handelsvolumen an Börsen meist an, viele Anleger möchten sich absichern oder würden ihr Depot einmal umdrehen. Profiteure davon seien Konzerne wie die Deutsche Börse AG, die die Handelsinfrastruktur bereitstellen und mit der Analyse von Finanzdaten aufwarten würden. Die Kasse klingle aktuell wieder, das würden jüngste Daten zeigen.Im letzten Monat habe das Handelsvolumen im Xetra-Segment von 126,7 Mrd. Euro im Vergleich zu vor einem Jahr auf nun 168,2 Mrd. zugenommen. Der tagesdurchschnittliche Umsatz habe 8,4 Mrd. Euro nach zuvor 6,3 Mrd. erreicht. Zudem sei heute bekannt geworden, dass die Deutsche Börse AG den luxemburgischen Fondsdatenspezialisten Kneip Communication kaufe. Im Rahmen des Deals erwerbe der DAX-Konzern laut Mitteilung 100 Prozent der Anteile des Fondsdatenmanagers. Die Transaktion solle bis Ende des Monats abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten zur Akquisition seien nicht bekannt gegeben worden.Durch den Zukauf solle in Luxemburg ein Fondsdaten-Hub entstehen, so der Konzern. Die Kneip-Dienstleistungen sollten zudem mit den bestehenden Fondsserviceplattformen des Konzerns verknüpft werden. Im Mittelpunkt stehe eine Prozessvereinfachung bei Datenmanagement und Datenservices im gesamten Fonds-Ökosystem. Fondsdienstleistungen und -daten seien für die Deutsche Börse AG Kernbereiche zukünftigen Wachstums, heiße es in der Mitteilung. Das Unternehmen peile an, seine Marktstellung organisch über weitere Investitionen in die bestehenden Geschäftsfelder auszubauen, sowie über gezielte Akquisitionen zu stärken.Charttechnisch sehe es derzeit ebenfalls positiv aus bei der Deutschen Börse AG. Die Hürde bei 162,75 Euro sei Ende letzter Woche geknackt worden, nun steuere der Kurs auf das 5-Jahres-Hoch vom Juni 2020 bei 170,15 Euro zu. Die Bewertung sei mit einem 2022er-KGV von 22 günstiger als die Peergoup mit 25.Anleger können noch bei der Deutsche Börse AG-Aktie einsteigen und platzieren einen Stopp bei 120 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link