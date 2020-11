Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

137,35 EUR -0,25% (27.11.2020, 11:12)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

137,05 EUR +0,51% (27.11.2020, 10:58)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF).Die Deutsche Börse habe von der hohen Volatilität im laufenden Jahr profitieren können, doch dann habe die Schwankungsbreite an den Aktienmärkten nachgelassen, der Kurs der Aktie seil in einen Abwärtstrend verfallen. Das Jahr sei nun fast vorbei und der Blick richte sich auf 2021. "Der Aktionär" zeige, was Analysten erwarten würden.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Deutsche Börse von 160 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die zum Börsenbetreiber gehörende Energiebörse EEX wachse robuster als gedacht, so Analyst Michael Werner. Die Tochter sei eine von vielen Wachstumschancen unter dem Dach der Deutschen Börse. Er habe seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2021 bis 2023 leicht nach oben angepasst.Von den 27 Experten, die laut "Bloomberg" die Aktie covern würden, würden 15 zum Kauf raten, 12 würden dabeibleiben. Von den Papieren würde sich niemand trennen. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten betrage 154,65 Euro, was noch etwas Luft nach oben lasse. Das höchste Kursziel habe Gurjit Kambo von J.P. Morgan mit 170,00 Euro ausgegeben.Zuletzt sei der Kurs wieder etwas nach oben gedreht, der nächste Widerstand liege nun bei 139,10 Euro. Die 200-Tage-Linie verlaufe dagegen erst bei 145,92 Euro, ein nachhaltiges Überschreiten würde ein neues Kaufsignal auslösen. Zuvor müsste noch der Abwärtstrend bei 143,30 vom Spätsommer überwundern werden.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Deutsche-Börse-Aktie und hat ein Kursziel von 185,00 Euro ausgegeben. Der Stopp bei 120,00 Euro sollte beachtet werden. (Analyse vom 27.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link