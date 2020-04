Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

141,00 EUR +1,37% (29.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

142,05 EUR +2,19% (29.04.2020, 20:57)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.04.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe am Mittwochabend nach Handelsschluss überraschend starke Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Dem Börsenbetreiber hätten dabei der rege Handel an den Finanzmärkten sowie die gestiegene Unsicherheit infolge der Corona-Pandemie in die Karten gespielt. Gute Nachrichten habe es aber auch hinsichtlich Ausblick und Dividende gegeben.Nach dem starken Jahresauftakt habe der Konzern auch die im Februar ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach solle der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um 8% auf 1,2 Mrd. Euro steigen. Auch an der Dividende solle nicht gerüttelt werden. Hier wolle das Unternehmen der Hauptversammlung, die am 19. Mai online stattfinde, wie angekündigt eine Erhöhung um 20 Cent auf 2,90 Euro vorschlagen.Kurz nachdem die Deutsche Börse AG-Aktie zu Jahresbeginn bei 158,90 Euro ein neues Allzeithoch markiert habe, hätten die allgemeinen Marktturbulenzen den Kurs im März kurzzeitig wieder bis auf 92,92 Euro gedrückt. Seitdem habe sie allerdings innerhalb weniger Wochen bereits über 50% aufgeholt und gehöre damit unter dem Strich auch in Zeiten von Corona zu den solidesten Werten im DAX. Investierte Anleger könnten auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: