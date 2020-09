Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Börse befinde sich trotz der geplatzten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) vor mehr als drei Jahren auf der Suche nach geeigneten Übernahmezielen. Deshalb habe der Konzern auch ein Gebot für die Borsa Italiana abgegeben. Von Anfang an seien die Chancen aber eher gering gewesen. Nun sei die Sache wahrscheinlich entschieden, die Aktie stehe zudem an einer wichtigen Chartmarke.Noch gestern habe es geheißen, dass die LSE, die die Borsa Italiana aus kartellrechtlichen Gründen verkaufe, demnächst eine Shortlist aus zwei der drei engsten Favoriten für den Kauf erstellen könne. Neben der Deutschen Börse seien das noch die Schweizer Six und die französische Euronext gewesen. Six und Deutsche Börse hätten zuletzt noch Zugeständnisse gemacht, habe die "Börsen-Zeitung" berichtet. Six habe zudem das höchste Gebot abgegeben, wohl deutlich über vier Milliarden Euro.Allerdings sei die LSE nun in exklusive Gespräche mit der Euronext eingetreten, das gehe aus einer Meldung von heute hervor. Ursprünglich sollte bis 16. Oktober eine Entscheidung über den Verkauf fallen, das könnte nun deutlich schneller gehen. Die Deutsche Börse sei demnach raus. CEO Theodor Weimer habe es bisher nicht geschafft, größere Übernahmen zu tätigen. Dabei seien die Kassen prall gefüllt und die Konsolidierung im Bereich der Börsenplatzbetreiber und Anbieter von Finanztechnologie dürfte weitergehen.Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Fabian Strebin. Vor einem Neueinstieg sollte allerdings folgendes beachtet werden: Der Kurs notiere derzeit auf Höhe der 200-Tage-Linie bei 147,32 Euro. Reiße die Notierung diese Marke in den kommenden Tagen, wäre das ein Verkaufssignal. Drehe der Kurs allerdings wieder spürbar nach oben, könnten Anleger dazukaufen. "Der Aktionär" hat einen Stopp bei 120,00 Euro gesetzt. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: