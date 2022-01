Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (20.01.2022/ac/a/d)



Die Deutsche Börse AG-Aktie gehe seit zehn Tagen ab wie Schmidts Katze, nachdem der Börsenbetreiber lange Zeit kaum vom Fleck weggekommen sei. Mit dem Überwinden des Hochs von August 2021 habe sie jedoch richtig Momentum gewonnen.Die Deutsche Börse AG-Aktie seit dem 10. Januar im Angriffsmodus. Nach Überwinden des Widerstands bei 152,65 Euro habe sich die Aufwärtsdynamik sogar noch einmal an Dynamik gewonnen. Mittlerweile notiere das Papier über der 160-EuroMarke, was einem weiteren Kaufsignal gleichkomme. Sollte sich der Kurs auf diesem Niveau halten können, dürfte in den nächsten Tagen/Wochen sogar ein Anstieg an das Allzeithoch möglich sein. Dies resultiere vom 22. Juli 2020 und liege bei 170,15 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)